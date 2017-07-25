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25 تموز 2017 - 10:38
25/07/2017 10:38:12
الاعلام الحربي: لا صحة للاخبار التي تحدثت عن استهداف مدفعي مركز وكثيف لوادي حميد ومدينة الملاهي
الاعلام الحربي: لا صحة للاخبار التي تحدثت عن استهداف مدفعي مركز وكثيف لوادي حميد ومدينة الملاهي
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