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25 تموز 2017 - 12:38
25/07/2017 12:38:48
مقاتلو حزب الله يتابعون تقدمهم في جرود عرسال ويحكمون السيطرة على مرتفع سرج الخربة و طلعة النصاب ومرتفع النصاب وعقبة نوح شرق الجرود
مقاتلو حزب الله يتابعون تقدمهم في جرود عرسال ويحكمون السيطرة على مرتفع سرج الخربة و طلعة النصاب ومرتفع النصاب وعقبة نوح شرق الجرود
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LBCI News Lebanon
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