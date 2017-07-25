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25 تموز 2017 - 12:38
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مقاتلو حزب الله يتابعون تقدمهم في جرود عرسال ويحكمون السيطرة على مرتفع سرج الخربة و طلعة النصاب ومرتفع النصاب وعقبة نوح شرق الجرود

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مقاتلو حزب الله يتابعون تقدمهم في جرود عرسال ويحكمون السيطرة على مرتفع سرج الخربة و طلعة النصاب ومرتفع النصاب وعقبة نوح شرق الجرود
 
 
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