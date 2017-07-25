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25 تموز 2017 - 13:07
25/07/2017 13:07:28
مسؤول عسكري روسي: بوتين ونائب الرئيس العراقي المالكي ناقشا تزويد العراق بدبابات تي-90 خلال اجتماع في سان بطرسبرغ
مسؤول عسكري روسي: بوتين ونائب الرئيس العراقي المالكي ناقشا تزويد العراق بدبابات تي-90 خلال اجتماع في سان بطرسبرغ
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LBCI News Lebanon
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