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25 تموز 2017 - 14:41
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الحريري لترامب: مسرورون للتأكيد على استمرار شراكتنا في محاربة داعش وكل انواع الارهاب ونأمل ان تستمر هذه الشراكة لما فيه خير المنطقة

الحريري لترامب: مسرورون للتأكيد على استمرار شراكتنا في محاربة داعش وكل انواع الارهاب ونأمل ان تستمر هذه الشراكة لما فيه خير المنطقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار للتأكيد,مسرورون,لترامب,الحريري,
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الحريري لترامب: مسرورون للتأكيد على استمرار شراكتنا في محاربة داعش وكل انواع الارهاب ونأمل ان تستمر هذه الشراكة لما فيه خير المنطقة
 
 
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