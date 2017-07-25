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25 تموز 2017 - 15:33
25/07/2017 15:33:16
ترامب: حزب الله يمثل تحديا داخليا للبنان وشعبه ومصلحته مع ايران واتعهد دعم الاحتياجات الانسانية للنازحين السوريين
ترامب: حزب الله يمثل تحديا داخليا للبنان وشعبه ومصلحته مع ايران واتعهد دعم الاحتياجات الانسانية للنازحين السوريين
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LBCI News Lebanon
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