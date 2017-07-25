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25 تموز 2017 - 15:33
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ترامب: حزب الله يمثل تحديا داخليا للبنان وشعبه ومصلحته مع ايران واتعهد دعم الاحتياجات الانسانية للنازحين السوريين

ترامب: حزب الله يمثل تحديا داخليا للبنان وشعبه ومصلحته مع ايران واتعهد دعم الاحتياجات الانسانية للنازحين السوريين Lebanon, news ,lbci ,أخبار تحديا,يمثل,الله,ترامب,
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ترامب: حزب الله يمثل تحديا داخليا للبنان وشعبه ومصلحته مع ايران واتعهد دعم الاحتياجات الانسانية للنازحين السوريين
 
 
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