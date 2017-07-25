آخر الأخبار
25 تموز 2017 - 15:35
25/07/2017 15:35:15
الحريري: بحثنا الوضع في منطقتنا والجهود المبذولة لحماية استقرارنا ودولتنا ملتزمة بقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار ١٧٠١
الحريري: بحثنا الوضع في منطقتنا والجهود المبذولة لحماية استقرارنا ودولتنا ملتزمة بقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار ١٧٠١
Lebanon, news ,lbci ,أخبار منطقتنا,الوضع,بحثنا,الحريري,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً