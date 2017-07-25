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25 تموز 2017 - 15:35
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الحريري: بحثنا الوضع في منطقتنا والجهود المبذولة لحماية استقرارنا ودولتنا ملتزمة بقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار ١٧٠١

الحريري: بحثنا الوضع في منطقتنا والجهود المبذولة لحماية استقرارنا ودولتنا ملتزمة بقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار ١٧٠١ Lebanon, news ,lbci ,أخبار منطقتنا,الوضع,بحثنا,الحريري,
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الحريري: بحثنا الوضع في منطقتنا والجهود المبذولة لحماية استقرارنا ودولتنا ملتزمة بقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار ١٧٠١
 
 
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