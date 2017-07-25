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25 تموز 2017 - 15:41
25/07/2017 15:41:22
الحريري: الحوار افضل طريقة لتحسين العلاقة بين السعودية وقطر وربما تستطيع اميركا ان تساعد في حل هذه المسألة في الخليج
الحريري: الحوار افضل طريقة لتحسين العلاقة بين السعودية وقطر وربما تستطيع اميركا ان تساعد في حل هذه المسألة في الخليج
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LBCI News Lebanon
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