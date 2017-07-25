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25 تموز 2017 - 15:45
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ترامب: لست من المعجبين بالاسد وهو بإمكانه تأكيد ذلك وما قام به بالنسبة للانسانية في سوريا يتخطى الخط الاحمر

ترامب: لست من المعجبين بالاسد وهو بإمكانه تأكيد ذلك وما قام به بالنسبة للانسانية في سوريا يتخطى الخط الاحمر Lebanon, news ,lbci ,أخبار بالاسد,المعجبين,ترامب,
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ترامب: لست من المعجبين بالاسد وهو بإمكانه تأكيد ذلك وما قام به بالنسبة للانسانية في سوريا يتخطى الخط الاحمر
 
 
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