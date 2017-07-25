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25 تموز 2017 - 15:45
25/07/2017 15:45:26
ترامب: لست من المعجبين بالاسد وهو بإمكانه تأكيد ذلك وما قام به بالنسبة للانسانية في سوريا يتخطى الخط الاحمر
ترامب: لست من المعجبين بالاسد وهو بإمكانه تأكيد ذلك وما قام به بالنسبة للانسانية في سوريا يتخطى الخط الاحمر
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LBCI News Lebanon
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