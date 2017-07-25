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25 تموز 2017 - 16:42
25/07/2017 16:42:39
الاعلام الحربي: جبهة "فتح الشام" تتكبد خسائر كبيرة في الآليات والارواح بعد التقدم الواسع لحزب الله اليوم في جرد عرسال
الاعلام الحربي: جبهة "فتح الشام" تتكبد خسائر كبيرة في الآليات والارواح بعد التقدم الواسع لحزب الله اليوم في جرد عرسال
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LBCI News Lebanon
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