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25 تموز 2017 - 16:42
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الاعلام الحربي: جبهة "فتح الشام" تتكبد خسائر كبيرة في الآليات والارواح بعد التقدم الواسع لحزب الله اليوم في جرد عرسال

الاعلام الحربي: جبهة "فتح الشام" تتكبد خسائر كبيرة في الآليات والارواح بعد التقدم الواسع لحزب الله اليوم في جرد عرسال Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,جبهة,الحربي,الاعلام,
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الاعلام الحربي: جبهة &quot;فتح الشام&quot; تتكبد خسائر كبيرة في الآليات والارواح بعد التقدم الواسع لحزب الله اليوم في جرد عرسال
 
 
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