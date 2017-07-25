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25 تموز 2017 - 16:44
25/07/2017 16:44:49
الاعلام الحربي: تقدم حزب الله في جرد عرسال اوقع 17 قتيلا بصفوف "فتح الشام" عرف منهم ابو عدي وابو عمر التلي وابو محمد قاسم وابو علي شاكوش وابو اسامة
الاعلام الحربي: تقدم حزب الله في جرد عرسال اوقع 17 قتيلا بصفوف "فتح الشام" عرف منهم ابو عدي وابو عمر التلي وابو محمد قاسم وابو علي شاكوش وابو اسامة
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LBCI News Lebanon
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