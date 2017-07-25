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25 تموز 2017 - 16:44
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الاعلام الحربي: تقدم حزب الله في جرد عرسال اوقع 17 قتيلا بصفوف "فتح الشام" عرف منهم ابو عدي وابو عمر التلي وابو محمد قاسم وابو علي شاكوش وابو اسامة

الاعلام الحربي: تقدم حزب الله في جرد عرسال اوقع 17 قتيلا بصفوف "فتح الشام" عرف منهم ابو عدي وابو عمر التلي وابو محمد قاسم وابو علي شاكوش وابو اسامة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الله,تقدم,الحربي,الاعلام,
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الاعلام الحربي: تقدم حزب الله في جرد عرسال اوقع 17 قتيلا بصفوف &quot;فتح الشام&quot; عرف منهم ابو عدي وابو عمر التلي وابو محمد قاسم وابو علي شاكوش وابو اسامة
 
 
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