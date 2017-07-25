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25 تموز 2017 - 17:15
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رويترز: مجلس النواب الأميركي يصوت بالإجماع على فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية رغم اعتراض إدارة ترامب

رويترز: مجلس النواب الأميركي يصوت بالإجماع على فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية رغم اعتراض إدارة ترامب Lebanon, news ,lbci ,أخبار يصوت,الأميركي,النواب,مجلس,رويترز,
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رويترز: مجلس النواب الأميركي يصوت بالإجماع على فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية رغم اعتراض إدارة ترامب
 
 
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