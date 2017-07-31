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31 تموز 2017 - 06:02
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سامي الجميّل بعد لقاء الرئيس عون: طلبنا ردّ قانون الضرائب مع تأكيدنا على ان هناك 5 ضرائب محقة و15 اخرى تشكل خطرا على المواطن

سامي الجميّل بعد لقاء الرئيس عون: طلبنا ردّ قانون الضرائب مع تأكيدنا على ان هناك 5 ضرائب محقة و15 اخرى تشكل خطرا على المواطن Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرئيس,لقاء,الجميّل,سامي,
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سامي الجميّل بعد لقاء الرئيس عون: طلبنا ردّ قانون الضرائب مع تأكيدنا على ان هناك 5 ضرائب محقة و15 اخرى تشكل خطرا على المواطن
 
 
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