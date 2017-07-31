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31 تموز 2017 - 06:21
31/07/2017 06:21:21
الجيش اللبناني يبدأ بإدخال الحافلات التي تجمعت في عقبة الجرد في عرسال الى نقطة التجمع الاخيرة حيث سيبدأ باخلاء مسلحي النصرة مع عائلاتهم
الجيش اللبناني يبدأ بإدخال الحافلات التي تجمعت في عقبة الجرد في عرسال الى نقطة التجمع الاخيرة حيث سيبدأ باخلاء مسلحي النصرة مع عائلاتهم
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LBCI News Lebanon
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