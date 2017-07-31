آخر الأخبار
31 تموز 2017 - 06:21
Back

الجيش اللبناني يبدأ بإدخال الحافلات التي تجمعت في عقبة الجرد في عرسال الى نقطة التجمع الاخيرة حيث سيبدأ باخلاء مسلحي النصرة مع عائلاتهم

الجيش اللبناني يبدأ بإدخال الحافلات التي تجمعت في عقبة الجرد في عرسال الى نقطة التجمع الاخيرة حيث سيبدأ باخلاء مسلحي النصرة مع عائلاتهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحافلات,بإدخال,يبدأ,اللبناني,الجيش,
episodes
الجيش اللبناني يبدأ بإدخال الحافلات التي تجمعت في عقبة الجرد في عرسال الى نقطة التجمع الاخيرة حيث سيبدأ باخلاء مسلحي النصرة مع عائلاتهم
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً