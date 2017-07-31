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31 تموز 2017 - 07:08
31/07/2017 07:08:34
الرئيس عون: إقرار مجلس النواب الموازنة خطوة ضرورية لإنتظام الوضع المالي وتحديد واردات الدولة وما يترتب عليها من نفقات
الرئيس عون: إقرار مجلس النواب الموازنة خطوة ضرورية لإنتظام الوضع المالي وتحديد واردات الدولة وما يترتب عليها من نفقات
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LBCI News Lebanon
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