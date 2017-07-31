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31 تموز 2017 - 07:15
31/07/2017 07:15:19
كنعان بعد لجنة المال: استمعنا الى وزير الاتصالات حول قوانين برامج للاتصالات وانفاق ٤٥٠ مليار ليرة في الفترة المتبقية من موازنة ٢٠١٧ مستحيل فطلبنا من الوزير تحديد المهم وتفصيله لاقراره
كنعان بعد لجنة المال: استمعنا الى وزير الاتصالات حول قوانين برامج للاتصالات وانفاق ٤٥٠ مليار ليرة في الفترة المتبقية من موازنة ٢٠١٧ مستحيل فطلبنا من الوزير تحديد المهم وتفصيله لاقراره
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LBCI News Lebanon
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