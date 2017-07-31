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31 تموز 2017 - 07:15
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كنعان بعد لجنة المال: استمعنا الى وزير الاتصالات حول قوانين برامج للاتصالات وانفاق ٤٥٠ مليار ليرة في الفترة المتبقية من موازنة ٢٠١٧ مستحيل فطلبنا من الوزير تحديد المهم وتفصيله لاقراره

كنعان بعد لجنة المال: استمعنا الى وزير الاتصالات حول قوانين برامج للاتصالات وانفاق ٤٥٠ مليار ليرة في الفترة المتبقية من موازنة ٢٠١٧ مستحيل فطلبنا من الوزير تحديد المهم وتفصيله لاقراره Lebanon, news ,lbci ,أخبار استمعنا,المال,لجنة,كنعان,
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كنعان بعد لجنة المال: استمعنا الى وزير الاتصالات حول قوانين برامج للاتصالات وانفاق ٤٥٠ مليار ليرة في الفترة المتبقية من موازنة ٢٠١٧ مستحيل فطلبنا من الوزير تحديد المهم وتفصيله لاقراره
 
 
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