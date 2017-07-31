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31 تموز 2017 - 07:26
31/07/2017 07:26:19
انطلاق الحافلات من وادي الرهوة باتجاه مركز الجيش اللبناني في عقبة الجرد تمهيدا لانطلاق الدفعة الاولى من هذه الحافلات التي ستقل مسلحي النصرة وعائلاتهم باتجاه سوريا
انطلاق الحافلات من وادي الرهوة باتجاه مركز الجيش اللبناني في عقبة الجرد تمهيدا لانطلاق الدفعة الاولى من هذه الحافلات التي ستقل مسلحي النصرة وعائلاتهم باتجاه سوريا
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LBCI News Lebanon
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