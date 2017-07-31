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31 تموز 2017 - 07:26
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انطلاق الحافلات من وادي الرهوة باتجاه مركز الجيش اللبناني في عقبة الجرد تمهيدا لانطلاق الدفعة الاولى من هذه الحافلات التي ستقل مسلحي النصرة وعائلاتهم باتجاه سوريا

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انطلاق الحافلات من وادي الرهوة باتجاه مركز الجيش اللبناني في عقبة الجرد تمهيدا لانطلاق الدفعة الاولى من هذه الحافلات التي ستقل مسلحي النصرة وعائلاتهم باتجاه سوريا
 
 
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