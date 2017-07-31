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31 تموز 2017 - 08:26
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مصدر عسكري للـLBCI : الباصات تجمعت باشراف الجيش عند معبر وادي حميد واليوم لن تحصل أي عملية نقل للنازحين والمسلحين

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مصدر عسكري للـLBCI : الباصات تجمعت باشراف الجيش عند معبر وادي حميد واليوم لن تحصل أي عملية نقل للنازحين والمسلحين
 
 
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