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31 تموز 2017 - 09:55
31/07/2017 09:55:42
الاعلام الحربي: عدد الحافلات التي دخلت ووصلت الى نقطة التجمع الأخير في عرسال لنقل مسلحي جبهة النصرة وعائلاتهم بلغ 70 حافلة
الاعلام الحربي: عدد الحافلات التي دخلت ووصلت الى نقطة التجمع الأخير في عرسال لنقل مسلحي جبهة النصرة وعائلاتهم بلغ 70 حافلة
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LBCI News Lebanon
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