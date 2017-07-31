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31 تموز 2017 - 09:55
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الاعلام الحربي: عدد الحافلات التي دخلت ووصلت الى نقطة التجمع الأخير في عرسال لنقل مسلحي جبهة النصرة وعائلاتهم بلغ 70 حافلة

الاعلام الحربي: عدد الحافلات التي دخلت ووصلت الى نقطة التجمع الأخير في عرسال لنقل مسلحي جبهة النصرة وعائلاتهم بلغ 70 حافلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار التي,الحافلات,الحربي,الاعلام,
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الاعلام الحربي: عدد الحافلات التي دخلت ووصلت الى نقطة التجمع الأخير في عرسال لنقل مسلحي جبهة النصرة وعائلاتهم بلغ 70 حافلة
 
 
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