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31 تموز 2017 - 10:14
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قبل ما يغادر جرد عرسال كتب ابو مالك التلة رسالة وداع. كان ابومالك التلة صار ابو تارك رسالة... شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ ابو_تارك_رسالة

قبل ما يغادر جرد عرسال كتب ابو مالك التلة رسالة وداع. كان ابومالك التلة صار ابو تارك رسالة... شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ ابو_تارك_رسالة Lebanon, news ,lbci ,أخبار عرسال,يغادر,
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قبل ما يغادر جرد عرسال كتب ابو مالك التلة رسالة وداع. كان ابومالك التلة صار ابو تارك رسالة... شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ ابو_تارك_رسالة
 
 
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