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31 تموز 2017 - 10:14
31/07/2017 10:14:00
قبل ما يغادر جرد عرسال كتب ابو مالك التلة رسالة وداع. كان ابومالك التلة صار ابو تارك رسالة... شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ ابو_تارك_رسالة
قبل ما يغادر جرد عرسال كتب ابو مالك التلة رسالة وداع. كان ابومالك التلة صار ابو تارك رسالة... شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ ابو_تارك_رسالة
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LBCI News Lebanon
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