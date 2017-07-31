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31 تموز 2017 - 10:57
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الحريري من بعبدا: واجبي حماية الاقتصاد اللبناني وسط وجود طرح للعقوبات والمزايدة بشأن زيارتي لواشنطن كلام غير مسؤول

الحريري من بعبدا: واجبي حماية الاقتصاد اللبناني وسط وجود طرح للعقوبات والمزايدة بشأن زيارتي لواشنطن كلام غير مسؤول Lebanon, news ,lbci ,أخبار حماية,واجبي,بعبدا,الحريري,
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الحريري من بعبدا: واجبي حماية الاقتصاد اللبناني وسط وجود طرح للعقوبات والمزايدة بشأن زيارتي لواشنطن كلام غير مسؤول
 
 
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