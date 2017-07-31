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31 تموز 2017 - 11:26
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رويترز: قطر تتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات

رويترز: قطر تتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات Lebanon, news ,lbci ,أخبار بشكوى,تتقدم,رويترز,
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رويترز: قطر تتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات
 
 
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