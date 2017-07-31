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31 تموز 2017 - 11:40
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ارجاء مغادرة الحافلات التي تقل مسلحي النصرة والمدنيين لصباح يوم غد بسبب اجراءات لوجستية

ارجاء مغادرة الحافلات التي تقل مسلحي النصرة والمدنيين لصباح يوم غد بسبب اجراءات لوجستية Lebanon, news ,lbci ,أخبار التي,الحافلات,مغادرة,ارجاء,
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ارجاء مغادرة الحافلات التي تقل مسلحي النصرة والمدنيين لصباح يوم غد بسبب اجراءات لوجستية
 
 
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