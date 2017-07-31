آخر الأخبار
31 تموز 2017 - 11:40
31/07/2017 11:40:07
ارجاء مغادرة الحافلات التي تقل مسلحي النصرة والمدنيين لصباح يوم غد بسبب اجراءات لوجستية
ارجاء مغادرة الحافلات التي تقل مسلحي النصرة والمدنيين لصباح يوم غد بسبب اجراءات لوجستية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار التي,الحافلات,مغادرة,ارجاء,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً