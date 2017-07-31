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31 تموز 2017 - 12:25
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كيف تبدو الاجواء في جرود عرسال بعد ارجاء عملية الترحيل الى الغد؟ كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل

كيف تبدو الاجواء في جرود عرسال بعد ارجاء عملية الترحيل الى الغد؟ كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل Lebanon, news ,lbci ,أخبار جرود,الاجواء,تبدو,
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كيف تبدو الاجواء في جرود عرسال بعد ارجاء عملية الترحيل الى الغد؟ كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
 
 
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