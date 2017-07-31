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31 تموز 2017 - 17:09
31/07/2017 17:09:49
الخارجية السعودية: المماطلات الإيرانية بشأن التحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها تعكس سلوك الحكومة الإيرانية وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية
الخارجية السعودية: المماطلات الإيرانية بشأن التحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها تعكس سلوك الحكومة الإيرانية وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية
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LBCI News Lebanon
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