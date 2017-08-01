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01 آب 2017 - 03:10
01/08/2017 03:10:28
الرئيس عون للضباط: تخرّجكم يتزامن مع تحديات كبيرة ملقاة على عاتق المؤسسة لمواجهة مخاطر الارهاب على لبنان وقد نجحتم في تفكيك الكثير من الخلايا الارهابية واعتقال العشرات
الرئيس عون للضباط: تخرّجكم يتزامن مع تحديات كبيرة ملقاة على عاتق المؤسسة لمواجهة مخاطر الارهاب على لبنان وقد نجحتم في تفكيك الكثير من الخلايا الارهابية واعتقال العشرات
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LBCI News Lebanon
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