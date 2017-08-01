الرئيس عون للضباط: تخرّجكم يتزامن مع تحديات كبيرة ملقاة على عاتق المؤسسة لمواجهة مخاطر الارهاب على لبنان وقد نجحتم في تفكيك الكثير من الخلايا الارهابية واعتقال العشرات