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01 آب 2017 - 03:10
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الرئيس عون للضباط: تخرّجكم يتزامن مع تحديات كبيرة ملقاة على عاتق المؤسسة لمواجهة مخاطر الارهاب على لبنان وقد نجحتم في تفكيك الكثير من الخلايا الارهابية واعتقال العشرات

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الرئيس عون للضباط: تخرّجكم يتزامن مع تحديات كبيرة ملقاة على عاتق المؤسسة لمواجهة مخاطر الارهاب على لبنان وقد نجحتم في تفكيك الكثير من الخلايا الارهابية واعتقال العشرات
 
 
 
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