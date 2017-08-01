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01 آب 2017 - 02:50
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عون للضباط المتخرجين:عام 1958 وقفت وقفتكم هذه واليوم انتم تقسمون اليمين وكل الثقة انكم ستختارون نقاء الضمير وراحة البال

عون للضباط المتخرجين:عام 1958 وقفت وقفتكم هذه واليوم انتم تقسمون اليمين وكل الثقة انكم ستختارون نقاء الضمير وراحة البال Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتخرجين,للضباط,
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عون للضباط المتخرجين:عام 1958 وقفت وقفتكم هذه واليوم انتم تقسمون اليمين وكل الثقة انكم ستختارون نقاء الضمير وراحة البال
 
 
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