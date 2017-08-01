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01 آب 2017 - 04:50
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الاعلام الحربي: عدد الحافلات التي وصلت نقطة التجمع الاخيرة عند اول وادي حميد بعد حاجز الجيش اللبناني هو 155 ويقدر ان يصل العدد الى نحو 200 مع استمرار توافدها من فليطة السورية في القلمون الغربي

الاعلام الحربي: عدد الحافلات التي وصلت نقطة التجمع الاخيرة عند اول وادي حميد بعد حاجز الجيش اللبناني هو 155 ويقدر ان يصل العدد الى نحو 200 مع استمرار توافدها من فليطة السورية في القلمون الغربي Lebanon, news ,lbci ,أخبار التي,الحافلات,الحربي,الاعلام,
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الاعلام الحربي: عدد الحافلات التي وصلت نقطة التجمع الاخيرة عند اول وادي حميد بعد حاجز الجيش اللبناني هو 155 ويقدر ان يصل العدد الى نحو 200 مع استمرار توافدها من فليطة السورية في القلمون الغربي
 
 
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