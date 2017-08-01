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01 آب 2017 - 07:12
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الحريري عبر تويتر: الدولة وحدها هي الحل والجيش اللبناني وحده هو الجهة المؤتمنة على سلامة الأمن الوطني

الحريري عبر تويتر: الدولة وحدها هي الحل والجيش اللبناني وحده هو الجهة المؤتمنة على سلامة الأمن الوطني Lebanon, news ,lbci ,أخبار وحدها,الدولة,تويتر,الحريري,
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الحريري عبر تويتر: الدولة وحدها هي الحل والجيش اللبناني وحده هو الجهة المؤتمنة على سلامة الأمن الوطني
 
 
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