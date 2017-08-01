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01 آب 2017 - 07:28
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الرئيس عون لوفد قيادة الجيش: لا تترددوا في اتخاذ المبادرات على الأرض خصوصاً الضربات الاستباقية التي أثبتت فعاليتها في حماية لبنان من الإرهاب

الرئيس عون لوفد قيادة الجيش: لا تترددوا في اتخاذ المبادرات على الأرض خصوصاً الضربات الاستباقية التي أثبتت فعاليتها في حماية لبنان من الإرهاب Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش,قيادة,لوفد,الرئيس,
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الرئيس عون لوفد قيادة الجيش: لا تترددوا في اتخاذ المبادرات على الأرض خصوصاً الضربات الاستباقية التي أثبتت فعاليتها في حماية لبنان من الإرهاب
 
 
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