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01 آب 2017 - 10:07
01/08/2017 10:07:59
بعيد الجيش بيّن حجم الاحتضان الشعبي للمؤسسة وعناصرها، وبيّن الحماس لمعركته المنتظرة ضد إرهابيي داعش، انتو اليوم شو بتقولوا للجيش على هاشتاغ "مع_الجيش"
بعيد الجيش بيّن حجم الاحتضان الشعبي للمؤسسة وعناصرها، وبيّن الحماس لمعركته المنتظرة ضد إرهابيي داعش، انتو اليوم شو بتقولوا للجيش على هاشتاغ "مع_الجيش"
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LBCI News Lebanon
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