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01 آب 2017 - 10:22
01/08/2017 10:22:57
اللواء ابراهيم: الامور دقيقة جدا ولن نتكلم عن العراقيل لكي لا تظهر عراقيل اخرى ومن الممكن ان تنتهي عملية التفاوض خلال ساعات أو تستمر اكثر
اللواء ابراهيم: الامور دقيقة جدا ولن نتكلم عن العراقيل لكي لا تظهر عراقيل اخرى ومن الممكن ان تنتهي عملية التفاوض خلال ساعات أو تستمر اكثر
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