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01 آب 2017 - 10:31
01/08/2017 10:31:29
رئيس بلدية عرسال من اللبوة: الجيش أثبت في كل المحطات أنه أحرص ما يكون على لبنان واللبنانيين وهو سينهي الوجود المسلح في الجرود ونحن جميعا الى جانبه
رئيس بلدية عرسال من اللبوة: الجيش أثبت في كل المحطات أنه أحرص ما يكون على لبنان واللبنانيين وهو سينهي الوجود المسلح في الجرود ونحن جميعا الى جانبه
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LBCI News Lebanon
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