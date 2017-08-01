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01 آب 2017 - 10:31
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رئيس بلدية عرسال من اللبوة: الجيش أثبت في كل المحطات أنه أحرص ما يكون على لبنان واللبنانيين وهو سينهي الوجود المسلح في الجرود ونحن جميعا الى جانبه

رئيس بلدية عرسال من اللبوة: الجيش أثبت في كل المحطات أنه أحرص ما يكون على لبنان واللبنانيين وهو سينهي الوجود المسلح في الجرود ونحن جميعا الى جانبه Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللبوة,عرسال,بلدية,رئيس,
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رئيس بلدية عرسال من اللبوة: الجيش أثبت في كل المحطات أنه أحرص ما يكون على لبنان واللبنانيين وهو سينهي الوجود المسلح في الجرود ونحن جميعا الى جانبه
 
 
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