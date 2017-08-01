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01 آب 2017 - 10:47
01/08/2017 10:47:58
مصادر ميدانية للـLBCI: مغادرة المسلحين وعائلاتهم والمدنيين لن تحصل اليوم بسبب عقبات جراء رفع سقف المطالب من قبل أبو مالك التلي
مصادر ميدانية للـLBCI: مغادرة المسلحين وعائلاتهم والمدنيين لن تحصل اليوم بسبب عقبات جراء رفع سقف المطالب من قبل أبو مالك التلي
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