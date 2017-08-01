آخر الأخبار
01 آب 2017 - 10:47
Back

مصادر ميدانية للـLBCI: مغادرة المسلحين وعائلاتهم والمدنيين لن تحصل اليوم بسبب عقبات جراء رفع سقف المطالب من قبل أبو مالك التلي

مصادر ميدانية للـLBCI: مغادرة المسلحين وعائلاتهم والمدنيين لن تحصل اليوم بسبب عقبات جراء رفع سقف المطالب من قبل أبو مالك التلي Lebanon, news ,lbci ,أخبار المسلحين,مغادرة,للـLBCI,ميدانية,مصادر,
episodes
مصادر ميدانية للـLBCI: مغادرة المسلحين وعائلاتهم والمدنيين لن تحصل اليوم بسبب عقبات جراء رفع سقف المطالب من قبل أبو مالك التلي
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً