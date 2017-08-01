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01 آب 2017 - 10:48
01/08/2017 10:48:58
جنبلاط: كون السلطة القضائية ثالثة في الترتيب فإن اعتبار القضاة موظفين خطأ لذا الافضل الحفاظ على استقلال صندوقهم
جنبلاط: كون السلطة القضائية ثالثة في الترتيب فإن اعتبار القضاة موظفين خطأ لذا الافضل الحفاظ على استقلال صندوقهم
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LBCI News Lebanon
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