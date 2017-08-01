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01 آب 2017 - 10:59
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كتلة المستقبل: لاحياء طاولة الحوار الوطني لبحث الاستراتيجية الدفاعية القائمة على مرجعية الدولة الحصرية وسلطتها على كامل أراضيها

كتلة المستقبل: لاحياء طاولة الحوار الوطني لبحث الاستراتيجية الدفاعية القائمة على مرجعية الدولة الحصرية وسلطتها على كامل أراضيها Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحوار,طاولة,لاحياء,المستقبل,كتلة,
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كتلة المستقبل: لاحياء طاولة الحوار الوطني لبحث الاستراتيجية الدفاعية القائمة على مرجعية الدولة الحصرية وسلطتها على كامل أراضيها
 
 
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