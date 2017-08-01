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01 آب 2017 - 12:38
01/08/2017 12:38:41
وهاب عبر "تويتر": إذا لم تلتزم الحكومة بتقرير دائرة المناقصات حول البواخر سنكون أمام فضيحة كبيرة وعملية نصب بفارق نصف مليار دولار لحزب كاردينيز
وهاب عبر "تويتر": إذا لم تلتزم الحكومة بتقرير دائرة المناقصات حول البواخر سنكون أمام فضيحة كبيرة وعملية نصب بفارق نصف مليار دولار لحزب كاردينيز
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LBCI News Lebanon
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