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01 آب 2017 - 12:38
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وهاب عبر "تويتر": إذا لم تلتزم الحكومة بتقرير دائرة المناقصات حول البواخر سنكون أمام فضيحة كبيرة وعملية نصب بفارق نصف مليار دولار لحزب كاردينيز

وهاب عبر "تويتر": إذا لم تلتزم الحكومة بتقرير دائرة المناقصات حول البواخر سنكون أمام فضيحة كبيرة وعملية نصب بفارق نصف مليار دولار لحزب كاردينيز Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,تويتر,quot,وهاب,
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وهاب عبر &quot;تويتر&quot;: إذا لم تلتزم الحكومة بتقرير دائرة المناقصات حول البواخر سنكون أمام فضيحة كبيرة وعملية نصب بفارق نصف مليار دولار لحزب كاردينيز
 
 
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