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01 آب 2017 - 13:02
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الجانب اللبناني وافق على اطلاق لبناني هو ز.ح. و3 سوريين من أصل 20 موقوفا تطالب بهم جبهة النصرة وقد تسلمهم الامن العام بناء على اشارة من القضاء المختص

الجانب اللبناني وافق على اطلاق لبناني هو ز.ح. و3 سوريين من أصل 20 موقوفا تطالب بهم جبهة النصرة وقد تسلمهم الامن العام بناء على اشارة من القضاء المختص Lebanon, news ,lbci ,أخبار اطلاق,وافق,اللبناني,الجانب,
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الجانب اللبناني وافق على اطلاق لبناني هو ز.ح. و3 سوريين من أصل 20 موقوفا تطالب بهم جبهة النصرة وقد تسلمهم الامن العام بناء على اشارة من القضاء المختص
 
 
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