آخر الأخبار
01 آب 2017 - 13:02
01/08/2017 13:02:24
الجانب اللبناني وافق على اطلاق لبناني هو ز.ح. و3 سوريين من أصل 20 موقوفا تطالب بهم جبهة النصرة وقد تسلمهم الامن العام بناء على اشارة من القضاء المختص
الجانب اللبناني وافق على اطلاق لبناني هو ز.ح. و3 سوريين من أصل 20 موقوفا تطالب بهم جبهة النصرة وقد تسلمهم الامن العام بناء على اشارة من القضاء المختص
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اطلاق,وافق,اللبناني,الجانب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً