آخر الأخبار
01 آب 2017 - 14:24
Back

تيلرسون: لا تزال وجهة نظر واشنطن أن لا مستقبل للأسد في حكم سوريا وينبغي أن يعود المقاتلون الإيرانيون لبلادهم

تيلرسون: لا تزال وجهة نظر واشنطن أن لا مستقبل للأسد في حكم سوريا وينبغي أن يعود المقاتلون الإيرانيون لبلادهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار وجهة,تزال,تيلرسون,
episodes
تيلرسون: لا تزال وجهة نظر واشنطن أن لا مستقبل للأسد في حكم سوريا وينبغي أن يعود المقاتلون الإيرانيون لبلادهم
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً