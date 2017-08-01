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01 آب 2017 - 14:24
01/08/2017 14:24:45
تيلرسون: لا تزال وجهة نظر واشنطن أن لا مستقبل للأسد في حكم سوريا وينبغي أن يعود المقاتلون الإيرانيون لبلادهم
تيلرسون: لا تزال وجهة نظر واشنطن أن لا مستقبل للأسد في حكم سوريا وينبغي أن يعود المقاتلون الإيرانيون لبلادهم
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LBCI News Lebanon
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