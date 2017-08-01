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01 آب 2017 - 17:03
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الاعلام الحربي: الامن العام يتوجه الى عرسال لاستلام اسرى حزب الله الثلاثة حيث من المقرر ان يعود بهم الى ثكنة اللواء التاسع في الجيش اللبناني في اللبوة

الاعلام الحربي: الامن العام يتوجه الى عرسال لاستلام اسرى حزب الله الثلاثة حيث من المقرر ان يعود بهم الى ثكنة اللواء التاسع في الجيش اللبناني في اللبوة Lebanon, news ,lbci ,أخبار يتوجه,العام,الامن,الحربي,الاعلام,
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الاعلام الحربي: الامن العام يتوجه الى عرسال لاستلام اسرى حزب الله الثلاثة حيث من المقرر ان يعود بهم الى ثكنة اللواء التاسع في الجيش اللبناني في اللبوة
 
 
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