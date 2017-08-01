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01 آب 2017 - 17:03
01/08/2017 17:03:27
الاعلام الحربي: الامن العام يتوجه الى عرسال لاستلام اسرى حزب الله الثلاثة حيث من المقرر ان يعود بهم الى ثكنة اللواء التاسع في الجيش اللبناني في اللبوة
الاعلام الحربي: الامن العام يتوجه الى عرسال لاستلام اسرى حزب الله الثلاثة حيث من المقرر ان يعود بهم الى ثكنة اللواء التاسع في الجيش اللبناني في اللبوة
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LBCI News Lebanon
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