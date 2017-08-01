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01 آب 2017 - 17:08
01/08/2017 17:08:23
الاعلام الحربي: العملية تستكمل ابتداء من الصباح بخروج مسلحي النصرة وعائلتهم من عرسال عبر الحافلات التي تجمعت خلال اليومين الماضيين
الاعلام الحربي: العملية تستكمل ابتداء من الصباح بخروج مسلحي النصرة وعائلتهم من عرسال عبر الحافلات التي تجمعت خلال اليومين الماضيين
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LBCI News Lebanon
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