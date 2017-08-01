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01 آب 2017 - 17:38
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سيارات الصليب الاحمر انطلقت لتسليم الموقوفين السوريين الثلاثة وتتسلم أسرى حزب الله

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سيارات الصليب الاحمر انطلقت لتسليم الموقوفين السوريين الثلاثة وتتسلم أسرى حزب الله
 
 
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