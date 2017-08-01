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01 آب 2017 - 17:44
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اتمام عملية التبادل وسيارات الاسعاف التي تقل أسرى حزب الله الثلاثة توجهت الى اللبوة

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اتمام عملية التبادل وسيارات الاسعاف التي تقل أسرى حزب الله الثلاثة توجهت الى اللبوة
 
 
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