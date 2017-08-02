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02 آب 2017 - 01:49
02/08/2017 01:49:06
الاعلام الحربي: جبهة النصرة تقوم بإحراق مقراتها في مناطق انتشارها في وادي حميد والملاهي وبإحراق المبنى الاركاني الاساسي في مخيم الباطون على طريق الملاهي
الاعلام الحربي: جبهة النصرة تقوم بإحراق مقراتها في مناطق انتشارها في وادي حميد والملاهي وبإحراق المبنى الاركاني الاساسي في مخيم الباطون على طريق الملاهي
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LBCI News Lebanon
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