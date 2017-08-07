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07 آب 2017 - 11:26
07/08/2017 11:26:39
سقوط 5 قذائف عند اطراف بلدة القاع من الناحية الشرقية مصدرها مواقع داعش في الجرود ولا اصابات
سقوط 5 قذائف عند اطراف بلدة القاع من الناحية الشرقية مصدرها مواقع داعش في الجرود ولا اصابات
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LBCI News Lebanon
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