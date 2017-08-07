آخر الأخبار
07 آب 2017 - 11:26
Back

سقوط 5 قذائف عند اطراف بلدة القاع من الناحية الشرقية مصدرها مواقع داعش في الجرود ولا اصابات

سقوط 5 قذائف عند اطراف بلدة القاع من الناحية الشرقية مصدرها مواقع داعش في الجرود ولا اصابات Lebanon, news ,lbci ,أخبار اطراف,قذائف,سقوط,
episodes
سقوط 5 قذائف عند اطراف بلدة القاع من الناحية الشرقية مصدرها مواقع داعش في الجرود ولا اصابات
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً