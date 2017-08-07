آخر الأخبار
07 آب 2017 - 12:10
07/08/2017 12:10:15
مصدر أمني للـLBCI : معلومات أولية عن سقوط ٧ صواريخ "غراد" ٤ منها داخل القاع قرب احد مراكز الجيش و٣ داخل مشاريع القاع مصدرها مواقع داعش في الجرود ولا اصابات
مصدر أمني للـLBCI : معلومات أولية عن سقوط ٧ صواريخ "غراد" ٤ منها داخل القاع قرب احد مراكز الجيش و٣ داخل مشاريع القاع مصدرها مواقع داعش في الجرود ولا اصابات
Lebanon, news ,lbci ,أخبار معلومات,للـLBCI,أمني,مصدر,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً