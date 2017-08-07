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07 آب 2017 - 12:10
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مصدر أمني للـLBCI : معلومات أولية عن سقوط ٧ صواريخ "غراد" ٤ منها داخل القاع قرب احد مراكز الجيش و٣ داخل مشاريع القاع مصدرها مواقع داعش في الجرود ولا اصابات

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مصدر أمني للـLBCI : معلومات أولية عن سقوط ٧ صواريخ &quot;غراد&quot; ٤ منها داخل القاع قرب احد مراكز الجيش و٣ داخل مشاريع القاع مصدرها مواقع داعش في الجرود ولا اصابات
 
 
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