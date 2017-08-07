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07 آب 2017 - 12:22
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الجيش رد على اطلاق صواريخ من مواقع داعش بقصف مواقع التنظيم في جرود رأس بعلبك والقاع بالمدفعية والراجمات محققا اصابات مباشرة

الجيش رد على اطلاق صواريخ من مواقع داعش بقصف مواقع التنظيم في جرود رأس بعلبك والقاع بالمدفعية والراجمات محققا اصابات مباشرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار صواريخ,اطلاق,الجيش,
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الجيش رد على اطلاق صواريخ من مواقع داعش بقصف مواقع التنظيم في جرود رأس بعلبك والقاع بالمدفعية والراجمات محققا اصابات مباشرة
 
 
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