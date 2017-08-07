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07 آب 2017 - 12:22
07/08/2017 12:22:48
الجيش رد على اطلاق صواريخ من مواقع داعش بقصف مواقع التنظيم في جرود رأس بعلبك والقاع بالمدفعية والراجمات محققا اصابات مباشرة
الجيش رد على اطلاق صواريخ من مواقع داعش بقصف مواقع التنظيم في جرود رأس بعلبك والقاع بالمدفعية والراجمات محققا اصابات مباشرة
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LBCI News Lebanon
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