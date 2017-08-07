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07 آب 2017 - 12:59
07/08/2017 12:59:50
القاضي شكري صادر تقدم بطلب الى وزير العدل لانهاء خدماته كرئيس مجلس شورى الدولة قبل صدور المرسوم المكرس لقرار مجلس الوزراء الذي صدر الخميس الماضي المتعلق بنقله الى ملاك القضاء العدلي واستبداله بالقاضي هنري خوري
القاضي شكري صادر تقدم بطلب الى وزير العدل لانهاء خدماته كرئيس مجلس شورى الدولة قبل صدور المرسوم المكرس لقرار مجلس الوزراء الذي صدر الخميس الماضي المتعلق بنقله الى ملاك القضاء العدلي واستبداله بالقاضي هنري خوري
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