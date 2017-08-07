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07 آب 2017 - 13:05
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الجيش: وحداتنا استهدفت براجمات الصواريخ والمدفعية مراكز داعش بجرود رأس بعلبك والقاع بعد تعرض أطراف بلدة القاع لسقوط 8 قذائف مصدرها المجموعات الإرهابية في جرود البلدة

الجيش: وحداتنا استهدفت براجمات الصواريخ والمدفعية مراكز داعش بجرود رأس بعلبك والقاع بعد تعرض أطراف بلدة القاع لسقوط 8 قذائف مصدرها المجموعات الإرهابية في جرود البلدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الصواريخ,براجمات,استهدفت,وحداتنا,الجيش,
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الجيش: وحداتنا استهدفت براجمات الصواريخ والمدفعية مراكز داعش بجرود رأس بعلبك والقاع بعد تعرض أطراف بلدة القاع لسقوط 8 قذائف مصدرها المجموعات الإرهابية في جرود البلدة
 
 
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