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07 آب 2017 - 13:05
07/08/2017 13:05:24
الجيش: وحداتنا استهدفت براجمات الصواريخ والمدفعية مراكز داعش بجرود رأس بعلبك والقاع بعد تعرض أطراف بلدة القاع لسقوط 8 قذائف مصدرها المجموعات الإرهابية في جرود البلدة
الجيش: وحداتنا استهدفت براجمات الصواريخ والمدفعية مراكز داعش بجرود رأس بعلبك والقاع بعد تعرض أطراف بلدة القاع لسقوط 8 قذائف مصدرها المجموعات الإرهابية في جرود البلدة
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LBCI News Lebanon
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