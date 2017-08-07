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07 آب 2017 - 14:11
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باسيل من ساحة ٧ آب: كما استعدنا الساحة والرئاسة والحكومة وجيشنا اليوم نستعيد ارضنا المسلوبة ونستعيد دولة لبنان التي لا يعلو عليها احد

باسيل من ساحة ٧ آب: كما استعدنا الساحة والرئاسة والحكومة وجيشنا اليوم نستعيد ارضنا المسلوبة ونستعيد دولة لبنان التي لا يعلو عليها احد Lebanon, news ,lbci ,أخبار ساحة,باسيل,
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باسيل من ساحة ٧ آب: كما استعدنا الساحة والرئاسة والحكومة وجيشنا اليوم نستعيد ارضنا المسلوبة ونستعيد دولة لبنان التي لا يعلو عليها احد
 
 
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