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07 آب 2017 - 17:06
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الوكالة الوطنية: الجيش جدد قصفه لمواقع داعش في جرود رأس بعلبك والقاع بالمدفعية الثقيلة

الوكالة الوطنية: الجيش جدد قصفه لمواقع داعش في جرود رأس بعلبك والقاع بالمدفعية الثقيلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار قصفه,الجيش,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: الجيش جدد قصفه لمواقع داعش في جرود رأس بعلبك والقاع بالمدفعية الثقيلة
 
 
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