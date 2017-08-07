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07 آب 2017 - 17:06
07/08/2017 17:06:36
الوكالة الوطنية: الجيش جدد قصفه لمواقع داعش في جرود رأس بعلبك والقاع بالمدفعية الثقيلة
الوكالة الوطنية: الجيش جدد قصفه لمواقع داعش في جرود رأس بعلبك والقاع بالمدفعية الثقيلة
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LBCI News Lebanon
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